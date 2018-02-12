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Голова Мін'юсту порадив перевіряти наречених у реєстрі боржників аліментів

Голова Мін'юсту порадив перевіряти наречених у реєстрі боржників аліментів

Київ • УНН

 • 10841 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. Відтепер громадяни України можуть перевірити своїх наречених у реєстрі боржників та злісних неплатників аліментів. Про це заявив міністр юстиції України Павло Петренко на своїй сторінці у Facеbook, передає УНН.

"З командою Мін'юсту ми презентували єдиний реєстр боржників та список злісних неплатників аліментів. Сподіваюсь, наша новація стане додатковим стимулом для боржників платити аліменти та допомогою для тих, хто вирішив будувати нові стосунки. Відтепер ви можете перевірити, чи немає вашого нового обранця у списку боржників", - зазначив П.Петренко.

При цьому він побажав усім українцям тільки щасливих шлюбів.

Нагадаємо, Мін'юст запустив Реєстр боржників аліментів.

Також з 6 лютого неплатників аліментів в Україні можуть не пускати за кордон.

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