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Голова Мальтійського Ордену пішов у відставку через скандал з Ватиканом - ЗМІ

Київ • УНН

 • 8326 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Голова Мальтійського Ордену Метью Фестінг подав у відставку внаслідок скандалу з Папою Римським Франциском, передає УНН з посиланням на Catholic Herald.

Зазначається, що головний рицар Мальтійського Ордену Метью Фестінг відмовився співпрацювати з папською комісією, що розслідує відсторонення ним великого канцлера Альбрехта фон Боуслеже після того, як той дозволив в рамках їх благодійного проекту роздати тисячі презервативів жителям Бірми.

За словами представника Мальтійського Ордену, Метью Фестінг зустрівся з Папою у вівторок і подав у відставку.

Як повідомляв УНН, 8 січня Папа Римський Франциск закликав жінок годувати грудьми немовлят під час хрещення дітей в Сікстинській капелі.

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