Голова Мальтійського Ордену пішов у відставку через скандал з Ватиканом - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Голова Мальтійського Ордену Метью Фестінг подав у відставку внаслідок скандалу з Папою Римським Франциском, передає УНН з посиланням на Catholic Herald.
Зазначається, що головний рицар Мальтійського Ордену Метью Фестінг відмовився співпрацювати з папською комісією, що розслідує відсторонення ним великого канцлера Альбрехта фон Боуслеже після того, як той дозволив в рамках їх благодійного проекту роздати тисячі презервативів жителям Бірми.
За словами представника Мальтійського Ордену, Метью Фестінг зустрівся з Папою у вівторок і подав у відставку.
Як повідомляв УНН, 8 січня Папа Римський Франциск закликав жінок годувати грудьми немовлят під час хрещення дітей в Сікстинській капелі.