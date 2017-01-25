Глава Мальтийского Ордена ушел в отставку из-за скандала с Ватиканом - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Глава Мальтийского Ордена Мэтью Фестинг подал в отставку в результате скандала с Папой Римским Франциском, передает УНН со ссылкой на Catholic Herald.
Отмечается, что главный рыцарь Мальтийского Ордена Мэтью Фестинг отказался сотрудничать с папской комиссией, расследующей отстранения ним великого канцлера Альбрехта фон Боуслеже после того, как тот позволил в рамках их благотворительного проекта раздать тысячи презервативов жителям Бирмы.
По словам представителя Мальтийского Ордена Мэтью Фестинг встретился с Папой во вторник и подал в отставку.
Как сообщал УНН, 8 января Папа Римский Франциск призвал женщин кормить грудью младенцев во время крещения детей в Сикстинской капелле.