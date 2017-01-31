Голова Львівської ОДА підписав рішення про передачу Львову ділянки під сміттєпереробний завод
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Голова Львівської ОДА Олег Синютка підписав рішення про передачу Львову земельної ділянки під новий сміттєвий полігон і сміттєпереробний завод. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН.
“Під час мого візиту до Львова було прийнято рішення про передачу Львову земельної ділянки під новий сміттєвий полігон і сміттєпереробний завод. Голова Львівської ОДА Олег Синютка проінформував мене, що вчора відповідне рішення ним підписане”, — написав Прем’єр.
Як повідомляв УНН, В.Гройсман повідомив, що Львову буде виділена ділянка для нового сміттєпереробного комплексу.