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Голова Львівської ОДА підписав рішення про передачу Львову ділянки під сміттєпереробний завод

Голова Львівської ОДА підписав рішення про передачу Львову ділянки під сміттєпереробний завод

Київ • УНН

 • 6702 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Голова Львівської ОДА Олег Синютка підписав рішення про передачу Львову земельної ділянки під новий сміттєвий полігон і сміттєпереробний завод. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН.

“Під час мого візиту до Львова було прийнято рішення про передачу Львову земельної ділянки під новий сміттєвий полігон і сміттєпереробний завод. Голова Львівської ОДА Олег Синютка проінформував мене, що вчора відповідне рішення ним підписане”, — написав Прем’єр.

Як повідомляв УНН, В.Гройсман повідомив, що Львову буде виділена ділянка для нового сміттєпереробного комплексу.

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