Председатель Львовской ОГА подписал решение о передаче Львову участка под мусороперерабатывающий завод
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Председатель Львовской ОГА Олег Синютка подписал решение о передаче Львову земельного участка под новый мусорный полигон и мусороперерабатывающий завод. Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН.
"Во время моего визита во Львов было принято решение о передаче Львову земельного участка под новый мусорный полигон и мусороперерабатывающий завод. Председатель Львовской ОГА Олег Синютка проинформировал меня, что вчера соответствующее решение им подписано", - написал премьер.
Как сообщал УНН, В.Гройсман сообщил, что Львову будет выделен участок для нового мусороперерабатывающего комплекса.