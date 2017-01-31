Председатель Львовской ОГА подписал решение о передаче Львову участка под мусороперерабатывающий завод

"Во время моего визита во Львов было принято решение о передаче Львову земельного участка под новый мусорный полигон и мусороперерабатывающий завод. Председатель Львовской ОГА Олег Синютка проинформировал меня, что вчера соответствующее решение им подписано", - написал премьер.

Как сообщал УНН, В.Гройсман сообщил, что Львову будет выделен участок для нового мусороперерабатывающего комплекса.