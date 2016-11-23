Голова КП “Кіровгеологія” В.Нельга таки має 12 радників, які рахуються поза штатом - О.Фалькович

У такий спосіб підприємство спростувало інформацію про те, що В.Нельга привів із собою на роботу 12 радників, які не мають жодного стосунку до геології.

Нагадаємо, що напередодні про це УНН повідомив головний геолог КП “Кіровгеологія” О.Фалькович.

На прохання журналіста УНН, О.Фалькович прокоментував повідомлення “Кіровгеології” щодо начебто відсутності радників.

“Ці радники поза штатним розписом. Вони є, просто поза штатом”, — наголосив головний геолог підприємств.

Нагадаємо, як повідомив УНН головний геолог КП “Кіровгеологія” О. Фалькович, новий гендиректор стратегічного українського підприємства ДП “Кіровгеолгія” Віталій Нельга привів із собою на підприємство 12 радників, котрі не мають до геології жодного стосунку.

Крім того, за словами експерта, наразі з ДП “Кіровгеолгія” звільняють 5 найбільш фахових та досвідчених науковців.

“Я вам хочу сказати, що з 1 грудня з цього підприємства основних 5 фахівців із геології звільняються, тому, я якщо можна не буду коментувати пана В.Нельгу, який набрав 12 радників, які до геології взагалі не мають ніякого відношення”, — сказав він.