Председатель КП "Кировгеология" В.Нельга имеет 12 советников, которые числятся вне штата - А.Фалькович

Таким образом предприятие опровергло информацию о том, что В.Нельга привел с собой на работу 12 советников, которые не имеют никакого отношения к геологии.

Напомним, что накануне об этом УНН сообщил главный геолог КП "Кировгеология" А.Фалькович.

По просьбе журналиста УНН, А.Фалькович прокомментировал сообщение "Кировгеология" о якобы отсутствии советников.

"Эти советники вне штатного расписания. Они есть, просто вне штата", - подчеркнул главный геолог предприятия.

Напомним, как сообщил УНН главный геолог КП "Кировгеология" А.Фалькович, новый гендиректор стратегического украинского предприятия ГП "Кировгеолгия" Виталий Нельга привел с собой на предприятие 12 советников, которые не имеют к геологии никакого отношения.

Кроме того, по словам эксперта, сейчас из ГП "Кировгеолгия" увольняют 5 самых профессиональных и опытных ученых.

"Я вам хочу сказать, что с 1 декабря с этого предприятия основных 5 специалистов по геологии увольняются, поэтому, я если нельзя не буду комментировать господина В.Нельгу, который набрал 12 советников, которые к геологии вообще не имеют никакого отношения", - сказал он.