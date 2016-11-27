Голова іранської залізниці оголосив про відставку через зіткнення поїздів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Заступник міністра транспорту і голова державної залізничної компанії Мохсен Поор-Сейед Агхайє оголосив про свою відставку через зіткнення двох поїздів, що сталося напередодні. Про це повідомляє AFP, передає УНН.
М.Агхайє оголосив про свою відставку на державному телебаченні у суботу. Він пояснив, що це рішення є проявом “відповідальності перед суспільством, зумовленим співчуттям до тих, хто вижив в аварії”.
Зазначається, що раніше четверо співробітників залізниці були заарештовані через зіткнення двох поїздів, внаслідок якого загинуло 44 особи.
Нагадаємо, аварія сталася у п’ятницю 25 листопада. Пасажирський поїзд врізався в задню частину міжміського експреса, який зламався. Два вагони одного поїзда загорілися, чоири вагони іншого зійшли з рейок і перекинулися.