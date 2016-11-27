Глава иранской железной дороги объявил об отставке из-за столкновения поездов

М.Агхайе объявил о своей отставке на государственном телевидении в субботу. Он пояснил, что это решение является проявлением "ответственности перед обществом, обусловленным сочувствием к тем, кто выжил в аварии".

Отмечается, что ранее четверо сотрудников железной дороги были арестованы из-за столкновения двух поездов, в результате которого погибли 44 человека.

Напомним, авария произошла в пятницу 25 ноября. Пассажирский поезд врезался в заднюю часть междугородного экспресса, который сломался. Два вагона одного поезда загорелись, 4 вагона другого сошли с рельсов и перевернулись.