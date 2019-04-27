Голова Федерації авіаспорту Далекого Сходу загинув під час катастрофи літака в РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Президент федерації авіаційного спорту Далекого Сходу Володимир Левшин став одним із загиблих під час катастрофи літака Як-18 в Хабаровському краї. Про це ТАСС повідомило джерело у владних структурах регіону, передає УНН.
"Загинув Володимир Левшин, президент Федерації авіаційного спорту Далекого Сходу", - сказав співрозмовник агентства.
Як повідомляв УНН, літак Як-18 розбився в Хабаровському краї Росії, в результаті події загинули дві людини.
Як повідомляв УНН, японський винищувач F-35 зник з радарів над Тихим океаном.
Нагадаємо, літак гонконгської авіакомпанії Cathay Dragon в понеділок здійснив аварійну посадку на Тайвані через дим в двигуні.