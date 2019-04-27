Глава Федерации авиаспорта Дальнего Востока погиб при крушении самолета в РФ

"Погиб Владимир Левшин, президент Федерации авиационного спорта Дальнего Востока", - сказал собеседник агентства.



Как сообщал УНН, самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае России, в результате происшествия погибли два человека.



Как сообщал УНН, японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном.



Напомним, самолет гонконгской авиакомпании Cathay Dragon в понедельник совершил аварийную посадку на Тайване из-за дыма в двигателе.