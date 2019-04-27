В РФ упал самолет Як-18

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 108200 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 112173 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 114858 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 115676 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 144593 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115593 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140395 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144996 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130377 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130397 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

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Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 103207 просмотра
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7 марта, 12:17 • 103016 просмотра
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В РФ упал самолет Як-18

В РФ упал самолет Як-18

Киев  •  УНН

 • 16818 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае России, в результате происшествия погибли два человека. Об этом ТАСС сообщили в субботу в правительстве региона, передает УНН. 

"Упал самолет Як-18 в Хабаровском районе Хабаровского края, аэродром "Калинка". Есть погибшие, двое", - сказал представитель краевого правительства.

Как сообщал УНН, японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пентагон рассматривает возможность поставок F-35 в Грецию, Испанию, Польшу и Румынию

Напомним, самолет гонконгской авиакомпании Cathay Dragon в понедельник совершил аварийную посадку на Тайване из-за дыма в двигателе.

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