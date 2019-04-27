У РФ впав літак Як-18
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Літак Як-18 розбився в Хабаровському краї Росії, в результаті події загинули дві людини. Про це ТАСС повідомили в суботу в уряді регіону, передає УНН.
"Впав літак Як-18 в Хабаровському районі Хабаровського краю, аеродром "Калинка". Є загиблі, двоє", - сказав представник крайового уряду.
Як повідомляв УНН, японський винищувач F-35 зник з радарів над Тихим океаном.
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Нагадаємо, літак гонконгської авіакомпанії Cathay Dragon в понеділок здійснив аварійну посадку на Тайвані через дим в двигуні.