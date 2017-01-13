Голова ФДМУ І.Білоус - відповідальний за провал приватизації держпідприємств – Л.Бальцерович
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Голова Фонду держмайна України Ігор Білоус відповідальний за провал приватизації держпідприємств, вважає співголова Групи стратегічних радників з підтримки реформ в Україні Лєшек Бальцерович. Про таке він заявив в ефірі “5 каналу”, передає УНН.
“Це відповідальність політиків, потрібно питати прем’єр-міністра і пана Білоуса, чому таке блокування. Прем’єр-міністр хотів, щоб це відбувалося швидше, тоді відповідальний пан Білоус. Треба питати що він взагалі робить на протязі останніх двох років,” — заявив Л.Бальцерович.
“Наша команда пропонувала використовувати ProZorro, щоб чесно продавати малі підприємства, щоб допомогти людям і допомогти економіки. І ми весь час чекаємо відповіді,” — додав він.