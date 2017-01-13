Глава ФГИУ И.Билоус - ответственный за провал приватизации госпредприятий - Л.Бальцерович
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Глава Фонда госимущества Украины Игорь Билоус ответственный за провал приватизации госпредприятий, считает сопредседатель Группы стратегических советников по поддержке реформ в Украине Лешек Бальцерович. О таком он заявил в эфире "5 канала", передает УНН.
"Это ответственность политиков, нужно спрашивать премьер-министра и господина Белоуса, почему такая блокировка. Премьер-министр хотел, чтобы это происходило быстрее, тогда ответственный господин Белоус. Надо спрашивать что он вообще делает на протяжении последних двух лет ", - заявил Л.Бальцерович.
"Наша команда предлагала использовать ProZorro, чтобы честно продавать малые предприятия, чтобы помочь людям и помочь экономике. И мы все время ждем ответа ", - добавил он.