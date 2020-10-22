Голова Держсудадміністрації Холоднюк подав у відставку

“Він написав заяву про звільнення за власним бажанням. Заяву має розглянути Вища рада правосуддя найближчими днями”, — розповів Лисенко.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд відсторонив на два місяці Зеновія Холоднюка від посади голови Державної судової адміністрації.



Як повідомлялося, 17 липня 2020 року заступником Генерального прокурора повідомлено про підозру 12 особам, у тому числі голові ДСА та голові Окружного адмінсуду Києва.

За версією слідства, підозрювані мали на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя, створення штучних перешкод у їхній роботі, а також втручання у діяльність державних діячів.