Голова АП у 2016 році орендував кімнату і тримав 200 тис. грн готівки - декларація
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Голова Адміністрації президента Ігор Райнін у 2016 році тримав готівкою 200 тис грн. і орендував кімнату у Києві. Його щорічна декларація опублікована в Єдиному державному реєстрі декларацій, передає УНН.
У своїй щорічній е-декларації І.Райнін вказав, що володіє квартирою (74 кв.м) у Харкові і орендує кімнату (25,8 кв.м) у столиці.
При цьому дані про наявність у нього транспортних засобів відсутні.
Разом з тим, голова АП вказав, що отримав у 2016 році 264 365 гривень доходу. При цьому готівкою І.Райнін зберігав 200 тис грн., 30 тис. дол. і 15 тис. євро. На банківському рахунку чиновника – більше 65,7 тис грн.
Його ж дружина зберігала минулого року понад 50 тис. грн. і 10 тис. дол.
Як повідомляв УНН, в.о. голови ДФС М.Продан задекларував сім квартир і золоті годинники.