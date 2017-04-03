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Голова АП у 2016 році орендував кімнату і тримав 200 тис. грн готівки - декларація

Київ • УНН

 • 10531 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Голова Адміністрації президента Ігор Райнін у 2016 році тримав готівкою 200 тис грн. і орендував кімнату у Києві. Його щорічна декларація опублікована в Єдиному державному реєстрі декларацій, передає УНН.

У своїй щорічній е-декларації І.Райнін вказав, що володіє квартирою (74 кв.м) у Харкові і орендує кімнату (25,8 кв.м) у столиці.

При цьому дані про наявність у нього транспортних засобів відсутні.

Разом з тим, голова АП вказав, що отримав у 2016 році 264 365 гривень доходу. При цьому готівкою І.Райнін зберігав 200 тис грн., 30 тис. дол. і 15 тис. євро. На банківському рахунку чиновника – більше 65,7 тис грн.

Його ж дружина зберігала минулого року понад 50 тис. грн. і 10 тис. дол.

Як повідомляв УНН, в.о. голови ДФС М.Продан задекларував сім квартир і золоті годинники.

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