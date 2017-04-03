Глава АП в 2016 году арендовал комнату и держал 200 тыс. грн наличных - декларация

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 45146 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103607 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 159228 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117673 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117246 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112981 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104580 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107157 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103645 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154275 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Глава АП в 2016 году арендовал комнату и держал 200 тыс. грн наличных - декларация

Глава АП в 2016 году арендовал комнату и держал 200 тыс. грн наличных - декларация

Киев  •  УНН

 • 10528 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Глава Администрации президента Игорь Райнин в 2016 году держал наличными 200 тыс. грн и арендовал комнату в Киеве. Его ежегодная декларация опубликована в Едином государственном реестре деклараций, передает УНН.

В своей ежегодной е-декларации И.Райнин указал, что владеет квартирой (74 кв.м) в Харькове и арендует комнату (25,8 кв.м) в столице.

При этом данные о наличии у него транспортных средств отсутствуют.

Вместе с тем, глава АП отметил, что получил в 2016 году 264 365 гривен дохода. При этом наличными И.Райнин хранил 200 тыс. грн, 30 тыс. долл. и 15 тыс. евро. На банковском счету чиновника - более 65,7 тыс. грн.

Его жена хранила в прошлом году более 50 тыс. грн и 10 тыс. долл.

Как сообщал УНН, и.о. председателя ГФС М.Продан задекларировал семь квартир и золотые часы.

Украинские Национальные Новости

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