Глава АП в 2016 году арендовал комнату и держал 200 тыс. грн наличных - декларация
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Глава Администрации президента Игорь Райнин в 2016 году держал наличными 200 тыс. грн и арендовал комнату в Киеве. Его ежегодная декларация опубликована в Едином государственном реестре деклараций, передает УНН.
В своей ежегодной е-декларации И.Райнин указал, что владеет квартирой (74 кв.м) в Харькове и арендует комнату (25,8 кв.м) в столице.
При этом данные о наличии у него транспортных средств отсутствуют.
Вместе с тем, глава АП отметил, что получил в 2016 году 264 365 гривен дохода. При этом наличными И.Райнин хранил 200 тыс. грн, 30 тыс. долл. и 15 тыс. евро. На банковском счету чиновника - более 65,7 тыс. грн.
Его жена хранила в прошлом году более 50 тыс. грн и 10 тыс. долл.
Как сообщал УНН, и.о. председателя ГФС М.Продан задекларировал семь квартир и золотые часы.