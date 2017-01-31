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Голосування за Р.Тіллерсона на посаду держсекретаря США пройде цього тижня

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Американські сенатори до 30 годин обмежили час на обговорення висунутої президентом Дональдом Трампом кандидатури на посаду держсекретаря США, що означає, що голосування за затвердження Рекса Тіллерсона на посаді відбулеться 31 січня або 1 лютого, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.

Лідер демократичної меншості Чак Шумер наполягав на відтермінуванні голосування.

Демократи вважають, що Р.Тіллерсон має відповісти за рішення президента Д.Трампа щодо заборони терміном на 90 днів на в’їзд до США вихідцям із семи переважно мусульманських країн Близького Сходу та Африки.

Д.Трамп наполягає, що такі заходи захищатимуть країну від атак з боку "іноземних терористів".

У центрі уваги дебатів у сенаті США також буде питання про те, чи планує адміністрація Д.Трампа скасувати санкції США проти Росії.

Українські Національні Новини

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