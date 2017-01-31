Голосование за Р.Тиллерсона на пост госсекретаря США пройдет на этой неделе

Лидер демократического меньшинства Чак Шумер настаивал на отсрочке голосования.

Демократы считают, что Р.Тиллерсон должен ответить за решение президента Д.Трампа о запрете сроком на 90 дней на въезд в США выходцам из семи преимущественно мусульманских стран Ближнего Востока и Африки.

Д.Трамп настаивает, что такие меры будут защищать страну от атак со стороны "иностранных террористов".

В центре внимания дебатов в сенате США также будет вопрос о том, планирует ли администрация Д.Трампа отменить санкции США против России.