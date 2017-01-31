Голосование за Р.Тиллерсона на пост госсекретаря США пройдет на этой неделе
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Американские сенаторы до 30 часов ограничили время на обсуждение выдвинутой президентом Дональдом Трампом кандидатуры на пост госсекретаря США, что означает, что голосование за утверждение Рекса Тиллерсона в должности состоится 31 января или 1 февраля, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Лидер демократического меньшинства Чак Шумер настаивал на отсрочке голосования.
Демократы считают, что Р.Тиллерсон должен ответить за решение президента Д.Трампа о запрете сроком на 90 дней на въезд в США выходцам из семи преимущественно мусульманских стран Ближнего Востока и Африки.
Д.Трамп настаивает, что такие меры будут защищать страну от атак со стороны "иностранных террористов".
В центре внимания дебатов в сенате США также будет вопрос о том, планирует ли администрация Д.Трампа отменить санкции США против России.