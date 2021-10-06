Голосування за нового спікера ВР імовірно буде у п'ятницю - Арахамія

Цитата

“Завтра голосування за нового спікера не буде. У п’ятницю буде напевно. Я думаю у п’ятницю нам потрібно провести фракцію і визначити обидві кандидатури і потім ми будемо голосувати”, — заявив Арахамія.

Деталі

Арахамія зазначив, що вірогідніше за все у четвер після зняття відбудеться фракція. Також він заявив, що Зеленського на ній не буде.

Нагадаємо

ВР вчора, 5 жовтня, відсторонила Дмитра Разумкова від виконання обов’язків голови парламенту за порушення Регламенту. Однак, яке саме порушення, не уточнювалось. Пропозицію про відсторонення подали представники фракції “Слуга народу”, груп “Довіра” та “Партія “За майбутнє”.



Контекст

2 жовтня представники фракції “Слуга народу” заявили, що зібрали необхідну кількість підписів (150) для ініціювання відкликання з посади спікера ВР. 4 жовтня Разумков заявив про початок процедури відкликання.



Водночас розгляд питання у сесійній залі ВР поточного пленарного тижня, за словами Разумкова, неможливий.

Претендентом на посаду голови ВР є чинний перший віце-спікер Руслан Стефанчук, водночас на місце першого віце-спікера, ймовірно, можуть призначити Олександра Корнієнка.