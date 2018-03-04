Голосування з переобрання Ангели Меркель на пост канцлера Німеччини може відбутися 14 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Німецькі консерватори та соціал-демократи погодилися провести 14 березня голосування з переобрання Анґели Меркель на пост канцлерки. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Про це 4 березня заявив голова фракції Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзу у Бундестазі Фолькер Каудер.
За словами Каудера, він вже обговорив це питання з лідером фракції соціал-демократів у Бундестазі Андреа Налес.
“Ми погодилися, що це має бути 14 березня”, — сказав Каудер.
Він також упевнений в тому, що нова коаліція успішно працюватиме: “Я цілком певний, що ми у складі нової „великої коаліції“ зробимо багато доброго для країни”.
Як повідомляв УНН, у Німеччині проголосували за формування “великої коаліції”.