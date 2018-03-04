Голосование по переизбранию Ангелы Меркель на пост канцлера Германии может произойти 14 марта
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Немецкие консерваторы и социал-демократы согласились провести 14 марта голосование по переизбранию Ангелы Меркель на пост канцлера. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Об этом 4 марта заявил председатель фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союза в Бундестаге Фолькер Каудер.
По словам Каудера, он уже обсудил этот вопрос с лидером фракции социал-демократов в Бундестаге Андреа Налес.
“Мы согласились, что это должно быть 14 марта”, — сказал Каудер.
Он также уверен в том, что новая коалиция будет успешно работать: “Я вполне уверен, что мы в составе новой „большой коалиции“ сделаем много хорошего для страны”.
Как сообщал УНН, в Германии проголосовали за формирование “большой коалиции”.