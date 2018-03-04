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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 53956 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 64513 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 67547 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 104571 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 97537 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104071 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111079 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Голосование по переизбранию Ангелы Меркель на пост канцлера Германии может произойти 14 марта

Голосование по переизбранию Ангелы Меркель на пост канцлера Германии может произойти 14 марта

Киев  •  УНН

 • 10305 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. Немецкие консерваторы и социал-демократы согласились провести 14 марта голосование по переизбранию Ангелы Меркель на пост канцлера. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Об этом 4 марта заявил председатель фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союза в Бундестаге Фолькер Каудер.

По словам Каудера, он уже обсудил этот вопрос с лидером фракции социал-демократов в Бундестаге Андреа Налес.

“Мы согласились, что это должно быть 14 марта”, — сказал Каудер.

Он также уверен в том, что новая коалиция будет успешно работать: “Я вполне уверен, что мы в составе новой „большой коалиции“ сделаем много хорошего для страны”.

Как сообщал УНН, в Германии проголосовали за формирование “большой коалиции”.

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