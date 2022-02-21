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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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“Голос України має бути головним у будь-яких дискусіях”: Джонсон та Макрон провели телефонну розмову

“Голос України має бути головним у будь-яких дискусіях”: Джонсон та Макрон провели телефонну розмову

Київ • УНН

 • 214238 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон обговорив ситуацію в Україні з президентом Франції Еммануелем Макроном. Перемовини відбулися після телефонної розмови Макрона з лідером Російської Федерації Володимиром Путіним. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу уряду Великої Британії.

Деталі

Сторони інформували один одного про дипломатичні зусилля по Україні. Вони також обговорили переговори Макрона з Путіним.

“Прем’єр-міністр зазначив, що зобов’язання президента Путіна перед президентом Макроном є втішною ознакою того, що він, можливо, як і раніше готовий брати участь у пошуку дипломатичного рішення”, — йдеться в повідомленні.

Джонсон заявив, що голос України має бути головним у будь-яких дискусіях.

Лідери погодилися з необхідністю повного виконання Росією та Україною своїх зобов’язань за мінськими угодами та підкреслили необхідність того, щоб Путін відмовився від своїх нинішніх загроз і відвів війська від кордону з Україною.

Нагадаємо 

Президент США Джо Байден та лідер Франції Еммануель Макрон обговорили питання дипломатичного розв'язання проблем з Росією.

Українські Національні Новини

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