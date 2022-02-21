“Голос України має бути головним у будь-яких дискусіях”: Джонсон та Макрон провели телефонну розмову
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон обговорив ситуацію в Україні з президентом Франції Еммануелем Макроном. Перемовини відбулися після телефонної розмови Макрона з лідером Російської Федерації Володимиром Путіним. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу уряду Великої Британії.
Деталі
Сторони інформували один одного про дипломатичні зусилля по Україні. Вони також обговорили переговори Макрона з Путіним.
“Прем’єр-міністр зазначив, що зобов’язання президента Путіна перед президентом Макроном є втішною ознакою того, що він, можливо, як і раніше готовий брати участь у пошуку дипломатичного рішення”, — йдеться в повідомленні.
Джонсон заявив, що голос України має бути головним у будь-яких дискусіях.
Лідери погодилися з необхідністю повного виконання Росією та Україною своїх зобов’язань за мінськими угодами та підкреслили необхідність того, щоб Путін відмовився від своїх нинішніх загроз і відвів війська від кордону з Україною.
Нагадаємо
Президент США Джо Байден та лідер Франції Еммануель Макрон обговорили питання дипломатичного розв'язання проблем з Росією.