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Голодний крадій хотів повечеряти на місці злочину і влаштував пожежу

Київ • УНН

 • 8745 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. В Одеській області крадій пограбував чужу оселю, але замість того, щоб тікати, вирішив підкріпитися. Готуючи собі макарони, чоловік ненароком влаштував пожежу. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП в Одеській області, передає УНН.

Голодний крадій хотів повечеряти на місці злочину і влаштував пожежу

"Чоловік заліз до чужої оселі, зібрав поживу і замість того, щоб хутко тікати, – заходився варити собі вечерю та з необережності влаштував пожежу, чим привернув увагу сусідів", – йдеться в повідомленні.

Так, житель міста Теплодар помітив у сусідському дачному будинку дим, а коли побіг перевірити, що сталося, застав на місці крадія.

Прибувши за викликом, правоохоронці затримали правопорушника. Ним виявився 48-річний неодноразово судимий за крадіжки уродженець Луганської області. Чоловік проник до оселі, розбивши віконне скло.

Затриманий зізнався: хотів забрати посуд та шліфувальний апарат, а ще – підкріпитися макаронами. Однак, знімаючи з плити каструлю, ненароком підпалив рушник. У виправдання він поскаржився на відсутність роботи та коштів.

"Відомості за даним фактом правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 2 ст. 15 (замах на злочин) та ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання правопорушнику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", – зазначили в поліції.

Нагадаємо, п'яний чоловік скоїв крадіжку і заснув на місці злочину.

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