Голодный вор хотел поужинать на месте преступления и устроил пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В Одесской области вор ограбил чужой дом, но вместо того, чтобы бежать, решил подкрепиться. Готовя себе макароны, мужчина случайно устроил пожар. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Одесской области, передает УНН.
"Мужчина залез в чужой дом, собрал добычу и вместо того, чтобы быстро бежать, – начал варить себе ужин и по неосторожности устроил пожар, чем привлек внимание соседей", – говорится в сообщении.
Так, житель города Теплодар заметил в соседском дачном доме дым, а когда побежал проверить, что произошло, застал на месте вора.
Прибыв по вызову, правоохранители задержали правонарушителя. Им оказался 48-летний неоднократно судимый за кражи уроженец Луганской области. Мужчина проник в дом, разбив оконное стекло.
Задержанный признался: хотел забрать посуду и шлифовальный аппарат, а еще – подкрепиться макаронами. Однако, снимая с плиты кастрюлю, ненароком поджег полотенце. В оправдание он пожаловался на отсутствие работы и средств.
"Ведомости по данному факту правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании правонарушителю меры пресечения в виде содержания под стражей", – отметили в полиции.
Напомним, пьяный мужчина совершил кражу и уснул на месте преступления.