Голландські в'язниці закриваються через брак ув'язнених
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Влада Нідерландів прийняли рішення закрити до кінця серпня п'ять тюрем, тому що в країні немає достатньої кількості ув'язнених, щоб їх заповнити, передає УНН з посиланням на Іndependent.
У 2013 році через це вже було закрито 13 виправних установ. Тепер прийшла черга ще п'яти. Тенденція до закриття в'язниць пов'язана із загальним рівнем падіння злочинності в країні, що спостерігається з 2004 року.
Голландська влада намагалася вирішити проблему дефіциту ув’язнених різними способами. Так, в 2016 році в Голландію для відбування покарання були "імпортовані" 240 злочинців з Норвегії.
Зараз в Нідерландах при населенні в 17 мільйонів в ув'язненні перебувають лише 11 600 осіб, або 69 ув'язнених на 100 тисяч населення. Це один з найнижчих рівнів в світі. Для порівняння, в Україні ця частка становить 167 осіб на 100 тисяч населення, в Росії - 439, а в США цей показник є одним з найбільш високих в світі - 716.
Як повідомляв УНН, майже сто ув'язнених втекли з тюрми у Бразилії.