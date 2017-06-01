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Голландські в'язниці закриваються через брак ув'язнених

Київ • УНН

 • 12781 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. Влада Нідерландів прийняли рішення закрити до кінця серпня п'ять тюрем, тому що в країні немає достатньої кількості ув'язнених, щоб їх заповнити, передає УНН з посиланням на Іndependent.

Голландські в'язниці закриваються через брак ув'язнених

У 2013 році через це вже було закрито 13 виправних установ. Тепер прийшла черга ще п'яти. Тенденція до закриття в'язниць пов'язана із загальним рівнем падіння злочинності в країні, що спостерігається з 2004 року.

Голландська влада намагалася вирішити проблему дефіциту ув’язнених різними способами. Так, в 2016 році в Голландію для відбування покарання були "імпортовані" 240 злочинців з Норвегії.

Зараз в Нідерландах при населенні в 17 мільйонів в ув'язненні перебувають лише 11 600 осіб, або 69 ув'язнених на 100 тисяч населення. Це один з найнижчих рівнів в світі. Для порівняння, в Україні ця частка становить 167 осіб на 100 тисяч населення, в Росії - 439, а в США цей показник є одним з найбільш високих в світі - 716.

Як повідомляв УНН, майже сто ув'язнених втекли з тюрми у Бразилії.

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