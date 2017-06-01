Голландские тюрьмы закрываются из-за нехватки заключенных

В 2013 году из-за этого уже было закрыто 13 исправительных учреждений. Теперь пришла очередь еще пяти. Тенденция к закрытию тюрьмы связана с общим уровнем падения преступности в стране, который наблюдается с 2004 года.

Голландские власти пыталась решить проблему дефицита заключенных различными способами. Так, в 2016 году в Голландию для отбывания наказания были "импортированы" 240 преступников из Норвегии.

Сейчас в Нидерландах при населении в 17 миллионов в заключении находятся лишь 11 600 человек, или 69 заключенных на 100 тыс. населения. Это один из самых низких уровней в мире. Для сравнения, в Украине эта доля составляет 167 человек на 100 тыс. населения, в России - 439, а в США этот показатель является одним из самых высоких в мире - 716.

Как сообщал УНН, почти сто заключенных сбежали из тюрьмы в Бразилии.