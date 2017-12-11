Голкіпера "Олександрії" названо найкращим гравцем туру УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Фахівці Української Прем’єр-Ліга оголосили вердикт щодо найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 19 туру чемпіонату України, інформує УНН з посиланням на прес-службу змагань.
За підсумком голосування перемогу здобув голкіпер "Олександрії" Юрій Паньків, який зіграв на "нуль" у матчі з "Динамо". Всього на один бал кіпер випередив півзахисника "Зорі" Олександра Андрієвського.
На цей раз до експертної ради потрапили: Ігор Шуховцев, Леонід Буряк, Анатолій Чанцев, Олександр Сопко, Віктор Грачов, Степан Юрчишин, Олександр Денисов.
Нагадаємо, що в попередньому турі кращим футболістом також визнавався представник "Олександрії".