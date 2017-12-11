Голкипер "Александрии" назван лучшим игроком тура УПЛ

По итогам голосования победу одержал голкипер "Александрии" Юрий Панькив, который сыграл на "ноль" в матче с "Динамо". Всего на один балл кипер опередил полузащитника "Зари" Александра Андриевского.

На этот раз в экспертный совет вошли: Игорь Шуховцев, Леонид Буряк, Анатолий Чанцев, Александр Сопко, Виктор Грачев, Степан Юрчишин, Александр Денисов.

Напомним, что в предыдущем туре лучшим футболистом также признавался представитель "Александрии".