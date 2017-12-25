Голкіпера Махарадзе визнано кращим футболістом "Олімпіку" в 2017 році
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. ФК “Олімпік” за допомогою соціальних мереж дізнався думку вболівальників та визначив найкращого футболіста донецького клубу в році, що минає. Про це інформує прес-служба “Олімпіку”, передає УНН.
Найбільшу кількість голосів набрав капітан ФК “Олімпік” Заур Махарадзе. За його кандидатуру проголосували 32 відсотки уболівальників. Голкіпер визнаний кращим гравцем “олімпійців” у 2017 році.
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Друге місце в голосуванні посів кращий бомбардир “Олімпіка” у 2017 році Моха, кандидатуру марокканця підтримали 25,7 відсотки уболівальників. Почесне третє місце залишилося за Еммерсоном, захисник набрав 18,5 відсотки голосів.
Як повідомлялося раніше, матч “Олімпік” — “Карпати” перервали після першого тайму.