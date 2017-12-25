Голкипер Махарадзе признан лучшим футболистом "Олимпик" в 2017 году
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. ФК “Олимпик” с помощью социальных сетей узнал мнение болельщиков и определил лучшего футболиста клуба в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба “Олимпик”, передает УНН.
Наибольшее количество голосов набрал капитан ФК "Олимпик" Заур Махарадзе. За его кандидатуру проголосовали 32 процента болельщиков. Голкипер признан лучшим игроком "олимпийцев" в 2017 году.
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Второе место в голосовании занял лучший бомбардир "Олимпика" в 2017 году Моха, кандидатуру марокканца поддержали 25,7 процента болельщиков. Почетное третье место осталось за Эммерсоном, защитник набрал 18,5 процента голосов.
Как сообщалось ранее, матч "Олимпик" - "Карпаты" прервали после первого тайма.