Голкипер Махарадзе признан лучшим футболистом "Олимпик" в 2017 году

Наибольшее количество голосов набрал капитан ФК "Олимпик" Заур Махарадзе. За его кандидатуру проголосовали 32 процента болельщиков. Голкипер признан лучшим игроком "олимпийцев" в 2017 году.

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Второе место в голосовании занял лучший бомбардир "Олимпика" в 2017 году Моха, кандидатуру марокканца поддержали 25,7 процента болельщиков. Почетное третье место осталось за Эммерсоном, защитник набрал 18,5 процента голосов.

Как сообщалось ранее, матч "Олимпик" - "Карпаты" прервали после первого тайма.