Голкіпер “Зорі” перейшов в німецький клуб

Деталі

25-річний страж воріт збірної Боснії і Герцеговини виступав за луганчан з літа 2019-го року. Цього літа він покинув український клуб на правах вільного агенту.

Васіль став першим новачком команди в міжсезонні. “Санкт-Паулі” в минулому сезоні другої Бундесліги фінішував на 10-му місці.

Зауважимо, в минулому сезоні кіпер зіграв за “Зорю” в 21-му матчі.

Доповнення

Колишній лідер захисту “Зорі” перейшов в стан чемпіона Польщі.