Голкіпер “Зорі” перейшов в німецький клуб
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Голкіпер Нікола Васіль покинув стан бронзового призера УПЛ — “Зорі”, та поповнив ряди ФК “Санкт-Паулі”, передає УНН з посиланням на сайт німецької команди.
Деталі
25-річний страж воріт збірної Боснії і Герцеговини виступав за луганчан з літа 2019-го року. Цього літа він покинув український клуб на правах вільного агенту.
Васіль став першим новачком команди в міжсезонні. “Санкт-Паулі” в минулому сезоні другої Бундесліги фінішував на 10-му місці.
Зауважимо, в минулому сезоні кіпер зіграв за “Зорю” в 21-му матчі.
Доповнення
Колишній лідер захисту “Зорі” перейшов в стан чемпіона Польщі.