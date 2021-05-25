Голкипер "Зари" перешел в немецкий клуб
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Голкипер Никола Василь покинул стан бронзового призера УПЛ — “Зари”, и пополнил ряды ФК “Санкт-Паули”, передает УНН со ссылкой на сайт немецкой команды.
Детали
25-летний страж ворот сборной Боснии и Герцеговины выступал за луганчан с лета 2019-го года. Этим летом он покинул украинский клуб на правах свободного агента.
Василь стал первым новичком команды в межсезонье. “Санкт-Паули” в прошлом сезоне второй Бундеслиги финишировал на 10-м месте.
Заметим, в прошлом сезоне кипер сыграл за “Зарю” в 21-м матче.
Дополнение
Бывший лидер защиты “Зари” перешел в состояние чемпиона Польши.