Голівудсього актора Зака Ейвері заарештували за фінансові махінації на 690 млн доларів

Деталі

Свою компанію Зак Ейвері створив в 2013 році, вона займається прокатом фільмів в Латинській Америці.

Гроші інвесторів він, нібито, використовував для особистої потреби і виплат попереднім інвесторам в стилі класичної “схеми Понці”.

У 2015 році зірка Голлівуду відправив інвесторам пляшки віскі Johnny Walker Blue Label разом з річним звітом, в якому говорилося, що компанія “придбала і успішно поширила” 49 фільмів. З Netflix і HBO компанія нібито співпрацювала, щоб поширювати фільми в Австралії і Новій Зеландії. інвесторам обіцяли річну прибутковість до 40%.

Los Angeles Times пише, що зараз Зак Ейвері продає свій будинок в Лос-Анджелесі за 6 495 000 доларів. На нього він витратив частину грошей, отриманих від інвесторів. У будинку з шістьма спальнями є басейн, винний льох і тренажерний зал.

Одним із доказів провини актора стали підроблені електронні листи від керівництва Netflix і HBO, за допомогою яких артист хотів виправдати затримки виплат інвесторам.

Зака Ейвері звинуватили в шахрайстві з використанням електронних засобів зв’язку. Він постав перед судом у вівторок з федеральної в’язниці в центрі Лос-Анджелеса. Суддя погодилася звільнити Хорвіца під заставу в мільйон доларів.

За шахрайство з використанням електронних засобів зв’язку Заку Ейвері загрожує до 20 років в’язниці.

Зака Ейвері можна побачити у фільмах “Хребет диявола”, “Нурієв. Білий ворон ” і “Розлом часу”. Також він був статистом Бреда Пітта у військовому фільмі “Лють”.

Довідково

Фінансова піраміда (також інвестиційна піраміда, схема або гра Понці) — система забезпечення доходу членам структури за рахунок постійного залучення грошових коштів нових учасників: дохід першим учасникам піраміди виплачується за рахунок коштів наступних. У більшості випадків дійсне джерело отримання доходу ховається, замість нього декларується вигаданий або малозначущий. Саме підміна або приховування інформації є шахрайством.

Фінансові піраміди нелегальні і заборонені у багатьох країнах.

В Об’єднаних Арабських Еміратах навіть введена смертна кара за створення і розвиток фінансових пірамід. У Китаї за це також можлива вища міра покарання.

Нагадаємо

Кар’єра 34-річного голлівудського актора Армі Хаммера опинилася під загрозою через секс-скандали, в які він був втягнутий на початку 2021 року. Нещодавно він втратив роль в трилері “Шпигун на мільярд доларів”.