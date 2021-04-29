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Голивудсього актера Зака Эйвери арестовали за финансовые махинации на 690 млн долларов

Голивудсього актера Зака Эйвери арестовали за финансовые махинации на 690 млн долларов

Киев  •  УНН

 • 22351 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Звезду Голливуда Зака ​​Эйвери (настоящее имя Захари Джозеф Горвиц) арестовали за организацию “схемы Понци”, которая легла в основу одного из фильмов. По данным ФБР, артист обманывал инвесторов, заявляя об успехах своей кинопрокатной компании 1inMM Capital LLC, в том числе Зак Эйвери утверждал, что сотрудничает с платформами Netflix и HBO. Об этом сообщает Los Angeles Times, передает УНН.

Детали

Свою компанию Зак Эйвери создал в 2013 году, она занимается прокатом фильмов в Латинской Америке.

Деньги инвесторов он, якобы, использовал для личной потребности и выплат предыдущим инвесторам в стиле классической “схемы Понци”.

В 2015 году звезда Голливуда отправил инвесторам бутылки виски Johnny Walker Blue Label вместе с годовым отчетом, в котором говорилось, что компания “приобрела и успешно распространила” 49 фильмов. С Netflix и HBO компания якобы сотрудничала, чтобы распространять фильмы в Австралии и Новой Зеландии. Инвесторам обещали годовую доходность до 40%.

Los Angeles Times пишет, что сейчас Зак Эйвери продает свой дом в Лос-Анджелесе за 6 495 000 долларов. На него он потратил часть денег, полученных от инвесторов. В доме с шестью спальнями есть бассейн, винный погреб и тренажерный зал.

Одним из доказательств вины актера стали поддельные электронные письма от руководства Netflix и HBO, с помощью которых артист хотел оправдать задержки выплат инвесторам.

Зака Эйвери обвинили в мошенничестве с использованием электронных средств связи. Он предстал перед судом во вторник из федеральной тюрьмы в центре Лос-Анджелеса. Судья согласилась освободить Хорвица под залог в миллион долларов.

За мошенничество с использованием электронных средств связи Заку Эйвери грозит до 20 лет тюрьмы.

Зака Эйвери можно увидеть в фильмах “Хребет дьявола”, “Нуриев. Белый ворон” и “Разлом времени”. Также он был статистом Брэда Питта в военном фильме “Ярость”.

Справка

Финансовая пирамида (также инвестиционная пирамида, схема или игра Понци) — система обеспечения дохода членам структуры за счет постоянного привлечения денежных средств новых участников: доход первым участникам пирамиды выплачивается за счет средств последующих. В большинстве случаев истинный источник получения дохода скрывается, вместо него декларируется вымышленный или малозначимый. Именно подмена или сокрытие информации является мошенничеством.

Финансовые пирамиды нелегальны и запрещены во многих странах.

В Объединенных Арабских Эмиратах даже введена смертная казнь за создание и развитие финансовых пирамид. В Китае за это также возможна высшая мера наказания.

Напомним

Карьера 34-летнего голливудского актера Арми Хаммера оказалась под угрозой из-за секс-скандалов , в которые он был вовлечен в начале 2021 года. Недавно он потерял роль в триллере “Шпион на миллиард долларов”.

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