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"Голден Стейт" отримали чемпіонські персні та з перемоги почали захист титулу в НБА

"Голден Стейт" отримали чемпіонські персні та з перемоги почали захист титулу в НБА

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. У перший змагальний день регулярного чемпіонату НБА чинні чемпіони Асоціації “Голден Стейт Ворріорс” вдома приймали баскетболістів “Оклахома Сіті Тандер”, повідомляє кореспондент УНН.

Спочатку перед матчем на “Оракл Арені” відбулася церемонія нагородження чемпіонськими перснями керівництва, тренерського штабу, а також гравців за підсумками минулого сезону. Далі баскетболісти приступили до гри.

“Воїни” підтвердили свій статус фаворита і довгий час перебували у ролі лідерів. Тільки на початку заключної чверті “ОКС” зрівняли цифри на табло — 85:85. Проте свого господарі не впустили і святкували звитягу 108:100.

Відзначимо, що за переможців 32 очки, 9 передач і 8 підбирань набрав Стефен Каррі, 27 додав Дюрант. У протилежній команді Пол Джорж відзначився 27 пунктами.

Зауважимо, що матч пропускав лідер “Оклахоми” Рассел Вестбрук, який перебуває у статусі травмованого гравця.

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