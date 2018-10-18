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"Голден Стэйт" получили чемпионские перстни и с победы начали защиту титула в НБА

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КИЕВ. 19 октября. УНН. В первый соревновательный день регулярного чемпионата НБА действующие чемпионы Ассоциации “Голден Стэйт Уорриорз” дома принимали баскетболистов “Оклахома-Сити Тандер”, сообщает корреспондент УНН.

Сначала перед матчем на “Оракл Арене” состоялась церемония награждения чемпионскими перстнями руководства, тренерского штаба, а также игроков по итогам прошлого сезона. Далее баскетболисты приступили к игре.

“Воины” подтвердили свой статус фаворита и долгое время находились в роли лидеров. Только в начале заключительной четверти “ОКС” сравняли цифры на табло — 85:85. Однако своего хозяева не пустили и праздновали победу 108: 100.

Отметим, что за победителей 32 очка, 9 передач и 8 подборов набрал Стефен Карри, 27 добавил Дюрант. В противоположной команде Пол Джордж отметился 27 пунктами.

Заметим, что матч пропускал лидер “Оклахомы” Расселл Уэстбрук, который находится в статусе травмированного игрока.

Украинские Национальные Новости

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