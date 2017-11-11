Гол Зозулі допоміг Альбасете святкувати четверту перемогу в сезоні

Екс-гравець "Бетіса" та "Дніпра" став справжнім героєм домашнього протистояння з "Альмерією". Спочатку форвард виявився автором результативного пасу на Даніеля Родрігеса. У другій половині Зозулі завдяки швидкості вдалося вирватися із-за спин оборонців гостей та прокинути м'яч повз голкіпера "Альмерії" – 2:0.

Варто відзначити, що для Зозулі це вже третій гол у 10 матчах Сегунди. Крім того 27-річний українець відзначився двома результативними передачами.

Додамо також, після 14 турів "Альбасете" займає 15-е місце в турнірній таблиці Сегунди, маючи в своєму активі 16 очок. Крім того, команда продовжила безпрограшну серію до 5-ти зустрічей.