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Гол Зозули помог Альбасете праздновать четвертую победу в сезоне

Гол Зозули помог Альбасете праздновать четвертую победу в сезоне

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 ноября. УНН. Украинский нападающий испанского "Альбасете" Роман Зозуля оформил третий гол в текущем чемпионате Сегунды, передает корреспондент УНН.

Экс-игрок "Бетиса" и "Днепра" стал настоящим героем домашнего противостояния с "Альмерией". Сначала форвард оказался автором результативного паса на Даниэля Родригеса. Во второй половине Зозули благодаря скорости удалось вырваться из-за спин защитников гостей и пробросить мяч мимо голкипера "Альмерии" - 2: 0.

Стоит отметить, что для Зозули это уже третий гол в 10 матчах Сегунды. Кроме того 27-летний украинец отметился двумя результативными передачами.

Добавим также, после 14 туров "Альбасете" занимает пятнадцатое место в турнирной таблице Сегунды, имея в своем активе 16 очков. Кроме того, команда продолжила беспроигрышную серию до 5-ти встреч.

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