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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Гол Яремчука врятував "Бенфіку" від поразки в матчі плей-офф Ліги чемпіонів

Гол Яремчука врятував "Бенфіку" від поразки в матчі плей-офф Ліги чемпіонів

Київ • УНН

 • 96121 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Форвард збірної України та португальської "Бенфіки" Роман Яремчук став головною дійовою особою першого поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, передає кореспондент УНН.

Деталі

Нападник "Бенфіки" Роман Яремчук вийшов на поле на 62 хвилині, а на 72 вже зрівняв рахунок у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Аяксу". Після удару партнера по лісабонській команді, Яремчук першим виявився на добиванні і головою направив м'яч у сітку воріт – 2:2.

Цього сезону Яремчук провів за "Бенфіку" 30 матчів, забив 8 голів і віддав 6 гольових передач.

Додамо

Український нападник забив гол у ворота "Аякса" в Лізі чемпіонів, після цього всім продемонстрував свою футболку з Гербом України!

Доповнення

В паралельній зустрічі стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Манчестер Юнайтед" та "Атлетіко" зіграли в нічию 1:1.

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