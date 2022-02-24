Гол Яремчука спас "Бенфику" от поражения в матче плей-офф Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Форвард сборной Украины и португальской "Бенфики" Роман Яремчук стал главным действующим лицом первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов, передает корреспондент УНН.
Детали
Нападающий "Бенфики" Роман Яремчук вышел на поле на 62 минуте, а на 72 уже сравнял счет в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Аякса". После удара партнера по лиссабонской команде, Яремчук первым оказался на добивании и головой направил мяч в сетку ворот - 2:2.
В Этом сезоне Яремчук провел за "Бенфику" 30 матчей, забил 8 голов и отдал 6 голевых передач.
Добавим
Украинский нападающий забил гол в ворота "Аякса" в Лиге чемпионов., а после этого всем продемонстрировал свою футболку с Гербом Украины!
Дополнение
В параллельной встрече стадии 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" и "Атлетико" сыграли в ничью 1:1.