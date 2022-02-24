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15 марта, 19:03 • 85904 просмотра

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Гол Яремчука спас "Бенфику" от поражения в матче плей-офф Лиги чемпионов

Гол Яремчука спас "Бенфику" от поражения в матче плей-офф Лиги чемпионов

Киев • УНН

 • 96119 просмотра

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Форвард сборной Украины и португальской "Бенфики" Роман Яремчук стал главным действующим лицом первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов, передает корреспондент УНН.

Детали

Нападающий "Бенфики" Роман Яремчук вышел на поле на 62 минуте, а на 72 уже сравнял счет в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Аякса". После удара партнера по лиссабонской команде, Яремчук первым оказался на добивании и головой направил мяч в сетку ворот - 2:2.

В Этом сезоне Яремчук провел за "Бенфику" 30 матчей, забил 8 голов и отдал 6 голевых передач.

Добавим

Украинский нападающий забил гол в ворота "Аякса" в Лиге чемпионов., а после этого всем продемонстрировал свою футболку с Гербом Украины!

Дополнение

В параллельной встрече стадии 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" и "Атлетико" сыграли в ничью 1:1.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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