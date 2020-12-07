Гол в компенсований час приніс "Десні" перемогу у центральній грі туру УПЛ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. В рамках центральної події 12-го туру чемпіонату України з футболу Прем'єр-ліга в гості до "Десни" завітала "Ворскла", передає УНН.

Команди проводили значну кількість атак та ударів по воротах один одному, але голкіпери були на місці. Тільки на 4-й додатковій хвилині матчу розіграш кутового вдало завершив ударом головою Дегтярьов, який приніс “Десні” виграш з результатом 1:0.

Примітно, що команди є сусідами по турнірній таблиці: “Десна” з 20 балами вийшла на третій рядок, а “Ворскла” має 19 пунктів.

Зауважимо, у наступному турі “Ворскла” прийматиме “Минай”, а “Десна” вдома зіграє із “Маріуполем”.

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