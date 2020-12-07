Гол в компенсированное время принес "Десне" победу в центральной игре тура УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В рамках центрального события 12-го тура чемпионата Украины по футболу Премьер-лига в гости к "Десны" пришла "Ворскла", передает УНН.
Команды проводили значительное количество атак и ударов по воротам друг другу, но голкиперы были на месте. Только на 4-й добавленной минуте матча розыгрыш углового удачно завершил ударом головой Дегтярев, который принес “Десне” выигрыш с результатом 1:0.
Примечательно, что команды являются соседями по турнирной таблице: “Десна” с 20 баллами вышла на третью строчку, а “Ворскла” имеет 19 пунктов.
Заметим, что в следующем туре “Ворскла” будет принимать “Минай”, а “Десна” дома сыграет с “Мариуполем”.