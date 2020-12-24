Гол в компенсований час допоміг “Мілану” обіграти “Лаціо” та повернути лідерство в Серії А

Два доволі швидкі пропущені м’ячі поставили у скрутне становище “бьянкочелесті”. На 10-й забив головою Ребіч, на 17-й хвилині відзначився з пенальті Чалханоглу. Проте до перерви “Лаціо” скоротив відставання — на удар з 11-метрової позначки Іммобіле відреагував Доннарумма, але м’яч головою до сітки додав Луїс Альберто.

Гол після ефектної передачі Мілінковіча-Савіча забив Іммобіле на 59 хвилині. Проте в компенсований час Тео Ернандес оформив переможне взяття — 3:2.

Варто відзначити, “Мілан” набрав 34 очки і повернув лідерство в турнірі — 34 очки проти 33-х у “Інтера”. “Лаціо” (21) йде восьмим.