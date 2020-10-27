Гол в додатковий час врятував "Реал" від другої поразки поспіль в Лізі чемпіонів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Мадридський "Реал" провів виїзний поєдинок Ліги чемпіонів проти менхенгладбахської "Боруссії" в рамках другого туру Ліги чемпіонів, передає кореспондент УНН.

Комбінаційну атаку “Боруссії” на 33 хвилині ударом з лівої ноги завершив 23-річний француз Тюрам та відкрив рахунок, а вже після перерви все той же Тюрам відмінно зіграв на добиванні — 2:0.

“Галактікос” були близькими до другої поразки поспіль, але відіграв два м’ячі в кінцівці і заробив перше очко в групі. Бензема на 87 забив через себе, а нічию “Реалу” приніс удар Каземіро на 3-й компенсованій хвилині.

Зауважимо, мадридці займають четверте місце із одним пунктом у квартеті G, однак відставання від лідера групи “Шахтаря” лише три очки.

Українські Національні Новини

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