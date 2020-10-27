Гол в дополнительное время спас "Реал" от второго поражения подряд в Лиге чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Мадридский "Реал" провел выездной поединок Лиги чемпионов против менхенгладбахской "Боруссии" в рамках второго тура Лиги чемпионов, передает корреспондент УНН.
Комбинационную атаку “Боруссии” на 33 минуте ударом с левой ноги завершил 23-летний француз Тюрам и открыл счет, а уже после перерыва все тот же Тюрам отлично сыграл на добивании — 2:0.
“Галактикос” были близки ко второму поражению подряд, но отыграли два мяча в концовке и заработали первое очко в группе. Бензема на 87 забил через себя, а ничью “Реалу” принес удар Каземиро на 3-й компенсированной минуте.
Заметим, мадридцы занимают четвертое место с одним пунктом в квартете G, однако отставание от лидера группы “Шахтера” только три очка.