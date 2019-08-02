Гол українського бомбардира допоміг "Генту" пройти етап відбору в ЛЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Форвард збірної України Роман Яремчук провів результативний виступ у матчі-відповіді свого "Гента" в другому кваліфай раунді Ліги Європи проти "Віторула" з Румунії, повідомляє УНН з посиланням на УАФ.
Яремчук, який у першому протистоянні команд оформив дубль, знову відзначився забитим м’ячем, а сам поєдинок закінчився перемогою господарів з рахунком 2:1. Утім, завдяки домашній перемозі - 6:3 у третьому відбірковому етапі ЛЄ зіграє саме команда українців.
Крім того, відзначимо появу на полі двох українських партнерів Яремчука. Ігор Пластун потрапив до стартового складу, а Роман Безус вийшов на заміну на 59-й хвилині.
Зауважимо, що суперником "Гента" в наступному етапі став "АЕК" – кіпріоти обіграли в двох матчах "Левськи" (Болгарія) - 3:0 та 4:0.