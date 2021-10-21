Гол Роналду подарував “Манчестер Юнайтед” перемогу у матчі із клубом Маліновського

Деталі

За підсумками половини гри гості з Італії мали комфортну перевагу у два м’ячі завдяки точним ударам Пашаліча і Меріха Деміреля. Проте у другій частині баталії все змінилося із ніг на голову. Решфорд швидко відквитав один м’яч (53 хв), Магуайр вирівняв становище на 75 хвилині, а переможне взяття воріт оформив автор багатьох рекордів Європи та світу — Кріштіану Роналду (3:2).

Зауважимо, що українець Руслан Маліновський з’явився на полі на 68 хвилині, але не відзначився результативними діями.

Доповнення

Англійський гранд вийшов у лідери групи — 6, а “Аталанта” друга — 4.