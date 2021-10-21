Гол Роналду подарил "Манчестер Юнайтед" победу в матче с клубом Малиновского
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. На “Олд Траффорд” состоялся поединок третьего тура группового раунда Лиги чемпионов между хозяевами — “Манчестер Юнайтед”, и гостями — “Аталанта”, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Детали
По итогам половины игры гости из Италии имели комфортное преимущество в два мяча благодаря точным ударам Пашалич и Мериха Демиреля. Однако во второй части баталии все изменилось с ног на голову. Решфорд быстро отыграл один мяч (53 мин), Магуайр выровнял положение на 75 минуте, а победный взятия ворот оформил автор многих рекордов Европы и мира - Криштиану Роналду (3: 2).
Заметим, что украинец Руслан Малиновский появился на поле на 68 минуте, но не отметился результативными действиями.
Дополнение
Английский гранд вышел в лидеры группы - 6, а "Аталанта" вторая - 4.